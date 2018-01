Cart: Tracy é pole provisório; Junqueira é 2º O piloto canadense Paul Tracy dominou o primeiro treino classificatório para o Grande Prêmio do México de Fórmula Cart, realizado nesta sexta-feira, no autódromo da Cidade do México. Líder do campeonato, Tracy fez o tempo de 1:28.842 e conquistou a pole provisória. O brasileiro Bruno Junqueira marcou 1:28,905 e ficou com o segundo melhor tempo do dia. O francês Sebastian Bourdais fez o terceiro tempo (1:29,110); o norte-americano Jimmy Vasser o quarto (1:29,315) e o mexicano Michel Jourdain foi o quinto (1:29,387). O treino que vai definir o grid de largada está marcado para este sábado. A corrida será no domingo.