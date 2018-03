Cart vê disputa Tracy x Bruno Junqueira Uma corrida cheia de novidades, entre elas o horário, com dois pilotos lutando para ver quem se isola na liderança e outros dois esperando o resultado dessa briga para tentar assumir a ponta do campeonato. Assim será o GP de Milwaukee, sexta etapa da Cart e a segunda seguida em uma pista oval. A prova será disputada em um circuito que está completando 100 anos de existência. E ocorrerá à noite (largada às 22 horas, de Brasília). É a primeira vez que a categoria realiza uma corrida noturna em sua história. O brasileiro Bruno Junqueira, da Newman-Haas, e o canadense Paul Tracy, da Forsythe, chegam a Milwaukee com 66 pontos, empatados na liderança. Tracy já venceu três corridas este ano. Bruno ainda não ganhou. Mas nas últimas provas "buscou?? os 26 pontos que tinha de desvantagem para o adversário e espera que isso o coloque sob pressão. "Minha meta é conseguir ser líder sozinho, ampliando o máximo possível a diferença para os adversários. Se possível, com uma vitória??, diz o brasileiro. Nos primeiros treinos em Milwaukee, porém, ele foi constantemente superado por Tracy - a sessão que define o grid será realizada no final da noite desta sexta-feira. Além disso, Bruno precisa se cuidar dentro de sua própria casa: é que seu companheiro de equipe, o francês Sebastien Bourdais, venceu as duas últimas etapas - Inglaterra e Alemanha -, tem 49 pontos na classificação e, assim como o mexicano Michel Jourdain Jr. (56), está torcendo pelo insucesso dos que estão à sua frente na classificação. O fato de correr à noite foi bem recebido pelos brasileiros. "Será diferente, uma nova experiência e com expectativa bem positiva??, entende Bruno. "Vai ser interessante e no sábado, um bom dia para atrair público??, considera Mário Haberfeld, da Conquest. A etapa de Milwaukee também está marcando o congelamento do desenvolvimento aerodinâmico dos chassis (até o fim de 2004) e a limitação do uso do carro reserva (não pode nem ser retirado do caminhão, a não ser que o titular não tenha, comprovadamente, condições de uso). E a direção de prova poderá colocar os retardatários no fim do grid, caso ocorra uma bandeira amarela nas 10 voltas finais da corrida - terá 250 -, para não atrapalhar os pilotos que brigam pela vitória. Além disso, em Milwaukee não haverá a janela obrigatória de pit stop. O GP deste sábado marca a volta à Cart do brasileiro Gualter Salles, na equipe Dale Coyne, em substituição ao malaio Alex Yoong. Junto com Roberto Moreno, Herdez, ele completará o quarteto brasileiro na pista. A prova não terá transmissão ao vivo da RedeTV!, que anuncia a exibição em videotape, na íntegra, domingo às 16 horas.