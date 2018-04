Carteira de pontos para pilotos da Fórmula 1 é aprovada pelas equipes

BARCELONA - A maioria das equipes de Fórmula 1 aprovou nesta quinta-feira a introdução de uma carteira de condução para os pilotos de forma que a cada punição os pontos vão se somando. A informação acaba de circular na sala de imprensa do Circuito da Catalunha, onde amanhã começam os treinos livres do GP da Espanha. O novo sistema de punir os infratores deve entrar em vigor no ano que vem apenas.

Ao atingir 12 pontos numa temporada o piloto será suspenso por uma corrida. Os pontos vão ser acumulados ao longo do campeonato, porém no término tudo será zerado. A decisão do número de pontos ficará a critério dos comissários desportivos.

O projeto aprovado hoje numa reunião no autódromo entre representantes das equipes e da FIA deve, agora, ser ratificado pelo Conselho Mundial da entidade, para ser homologado. Em geral o Conselho segue o estabelecido pelo Technical Working Group (TWG) ou o Sporting Working Group (SWG) e em seguida avaliado pela Formula One Comission.

Ocorre que como a extensão do Acordo da Concórdia não foi assinada por todas as equipes e esse acordo é que regulamenta as relações entre esses órgãos e a FIA, o decidido ontem pelos times seguirá o curso direto para o Conselho Mundial, sem passar pelo TWG ou SWG ou mesmo a Formula One Comission.

Quando homologado pelo Conselho todos os detalhes da regulamentação da carteira serão explicados. A FIA vai expor a relação dos pontos que cada comportamento irregular receberá. A maioria dos pilotos já se manifestou a favor da criação da carteira.