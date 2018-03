Cartilha orienta pilotos a largarem O "Sistema Automático de Largada" ou o "Launch Control" tornou-se o recurso técnico mais comentado do fim de semana em Mônaco, em razão dos elevados riscos a que todos se submetem quando, num circuito de rua, um carro fica parado no grid. Não há espaço para os pilotos que vêm atrás desviar. O que nem todos sabem é que a maioria dos pilotos dispõe de uma cartilha para compreender a série de procedimentos exigida para que ele não só torne as largadas mais eficientes quanto seguras. O assunto é tão sério em Mônaco que o diretor de prova, Charlie Whiting, autorizou quinta-feira, depois do treino, os pilotos simularem largadas no próprio grid, a fim de testar os seus sistemas. Na Áustria, última etapa antes do principado, os dois carros da Jordan, uma Sauber e a McLaren de Mika Hakkinen não largaram, por falha do Launch Control. Luciano Burti, da Prost, testou várias vezes o Launch Control de seu time, semana passada, em Valência. "A primeira orientação é para que logo ao chegar na posição no grid, depois da volta de apresentação, já demos início a todo o procedimento", diz. Até a prova de San Marino, anterior à da Espanha, quando a eletrônica embarcada voltou à F-1, os pilotos começavam a se preparar para a largada apenas quando o primeiro sinal vermelho, dos cinco existentes, se acendia. "Estaciono na minha posição no grid e, imediatamente, pressiono o pedal do freio. É a primeira coisa a fazer", diz Burti. "Com os dedos da mão esquerda puxo a pequena alavanca que aciona a embreagem, atrás do volante, e com os dedos da mão direita toco a alavanca do lado direito a fim de inserir a primeira marcha." O próximo passo, ensina a cartilha, é apertar o botão no volante que indica Launch Control, que no caso do modelo AP04 da Prost situa-se no lado esquerdo do centro do volante. "A esta altura as luzes de largada começam a se acender", lembra o piloto. Depois de acionar o Launch Control deve-se levar o acelerador ao seu curso máximo. Os dedos da mão esquerda continuam segurando a alavanca da embreagem. O sistema irá elevar os giros do motor até próximo das 12 mil rpm, apesar do piloto estar com o pé no fundo. O motor Ferrari da sua Prost pode atingir quase 18 mil rpm. "Assim que as luzes se apagam solto a embreagem de um vez, sem modulá-la, como antes, e mantenho o pé no curso máximo do acelerador." Sensores irão ler quando as rodas começam a girar em falso. A partir desses dados o computador que gerencia o motor irá ordernar níveis de rotação suficientes apenas para deslocar o carro, mesmo que o piloto esteja pisando fundo. Não há essa solidariedade entre o pedal do acelerador e os giros produzidos. Curiosamente, o Launch Control deixa de atuar, em média, apenas três segundos depois de começar a agir. É esse o tempo (2,7 segundos) que um carro de F-1 leva para sair da estagnação no grid e atingir 120 km/h, velocidade em que o sistema transfere para o piloto a responsabilidade da sequência da condução. Cabe a Burti substituir a primeira pela segunda marcha e daí por diante. Algumas equipes, como a Ferrari e a McLaren, estendem essa etapa automática por mais tempo. "Temos também a opção, caso haja alguma pane, de pressionar o botão do Launch Control e passar para nós mesmos o controle da largada".diz Burti.