Casey Stoner surpreende e ganha o GP do Catar da MotoGP Na abertura da temporada 2007 da MotoGP, o piloto australiano Casey Stoner, da equipe Ducati Marlboro, garantiu a primeira vitória no ano ao vencer neste sábado o GP do Catar, realizado no Circuito Losail International, em Doha. O italiano Valentino Rossi (Fiat Yamaha) terminou a prova em segundo, enquanto o brasileiro Alexandre Barros (Pramac D´Antin Ducati) cruzou a linha de chegada apenas na nona colocação. Stoner completou a corrida com o tempo de 43min02s788. Ele lidera o campeonato com 25 pontos, cinco à frente de Rossi, sete vezes campeão mundial. No nono posto, Barros, que não disputou a última por estar correndo na Super Bike, soma sete pontos. Já Nicky Hayden, campeão em 2006, está em oitavo. Rossi havia largado na pole position, mas a sua moto era visivelmente inferior a de Stoner e acabou perdendo a primeira colocação na quinta volta - o australiano seguiu na ponta até o fim. O italiano ainda foi ameaçado de perder a segunda colocação para o espanhol Dani Pedrosa, que tinha largado em quinto. Pedrosa chegou a passar por Rossi, mas voltou ao terceiro posto na curva seguinte. "Sabia que era necessário fazer uma boa seleção com o pneu dianteiro. Por sorte, tudo funcionou com perfeição e acredito que na pista eu era o mais rápido", disse Stoner, campeão mundial da categoria 250cc em 2005. Já Rossi preferiu destacar o trabalho da sua equipe depois de um desempenho ruim nas voltas previas antes da corrida. "Foi um ´warm-up´ decepcionante. Mas fizemos um bom trabalho. Tentei de tudo para superar Casey, mas não teve como fazer isso", analisou. Esta foi a primeira prova da categoria com motos mais leves e velozes. Nesta temporada, estão sendo usados modelos de 800cc, que são menores em reação aos usados anteriormente, que eram de 990cc. A próxima etapa da MotoGP será realizada no dia 25 de março, em Jerez de la Frontera, na Espanha. Confira o resultado final da prova: 1.º - Casey Stoner (AUS/Ducati) - 43min02s788 2.º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - a 2s838 3.º - Daniel Pedrosa (ESP/Honda) - a 8s530 4.º - John Hopkins (USA/Suzuki) - a 9s071 5.º - Marco Melandri (ITA/Honda) - a 17s433 6.º - Colin Edwards (USA/Yamaha) - a 18s647 7.º - Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) - a 22s916 8.º - Nicky Hayden (USA/Honda) - a 23s057 9.º - Alexandre Barros (BRA/Ducati)- a 25s961 10.º - Shinya Nakano (JPN/Honda) - a 28s456 11.º - Alex Hofmann (GER/Ducati) - a 35s029 12.º - Olivier Jacque (FRA/Kawasaki) - a 42s948 13.º - Kenny Roberts (USA/KR 212) - a 42s977 14.º - Toni Elías (ESP/Honda) - a 42s989 15.º - Sylvain Guintoli (FRA/Yamaha) - a 51s639 16.º - Makoto Tamada - a 57s853