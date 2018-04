Caso Button: definição esta semana Até o embarque da F-1 para a China, daqui a uma semana, o caso Buttongate deverá estar resolvido. Frank Williams, que havia declarado não reconhecer a autoridade do Contract Recognition Board (CRB), grupo de advogados contratado pela FIA, em Genebra, para resolver as pendências jurídicas entre pilotos e equipes, mudou de opinião. Afirmou que aceitará a decisão do CRB. Enquanto todos davam como certa a transferência de Jenson Button da BAR para a Williams, agora já não é unanimidade. Se Button ficar onde está, Antonio Pizzonia tem grandes chances de correr ao lado de Mark Webber na Williams em 2005.