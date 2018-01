Castro Neves: volta em oval custa U$ 65 mil Uma volta com Hélio Castro Neves vale US$ 65 mil dólares. Essa foi a quantia que um fanático por automobilismo pagou no final de semana, em Las Vegas, durante um leilão beneficiente da Fundação Andre Agassi que cuida de crianças carentes. "Aqui nos Estados Unidos eles sabem valorizar um vencedor de Indianápolis", disse nesta quinta-feira, satisfeito, o piloto Hélio Castro Neves. No próximo domingo, se vencer o campeonato da Indy Racing League, Helinho acha que sua cotação vai subir. "Se isso acontecer, no próximo leilão eu estarei valendo perto dos US$ 100 mil". O vencedor do leilão terá que aguardar até março do ano que vem para dar uma volta na pista de Homestead, em Miami, ao lado de Helinho, em um carro da IRL adaptado para dois lugares. O evento acontecerá no dia da abertura do campeonato de 2004. "Eu prometeu que não vou decepcioná-lo. Ele vai sentir a emoção da velocidade em uma pista oval", diz Helinho. Nesta quinta-feira, o piloto brasileiro estará em Dallas, no Texas, e na sexta começará os treinos para a Chevy 500 (quilômetros), corrida que decidirá o título de 2003, domingo, a partir das 16h30, com transmissão ao vivo da SporTV. Helinho e Scott Dixon lideram o campeonato com com 467 pontos enquanto Tony Kanaan tem 460. Sam Hornish (448) e Gil de Ferran (437) também têm chances aritméticas. No último teste realizado no Texas Motor Speedway, local da prova de domingo, os Dallara/Toyota da Penske demonstraram boa evolução em relação à corrida de junho, a sétima etapa da temporada. Em junho, os Panoz G-Force/Toyota da Chip Ganassi rodavam em torno das 219 milhas (352,3 km/h) enquanto os Dallara/Toyota da Penske chegavam apenas a 215 milhas (345,9 km/h). No teste do final de setembro, os carros da Chip alcançaram 221,5 milhas (356,3 km/h) e os da Penske a 221 milhas (355,5 km/h). "Agora o equilíbrio prevalece. Isso nos deu mais esperanças de vencer o campeonato", explica. Helinho também está empolgado com a possibilidade de contar com o apoio de Gil de Ferran em uma eventual estratégia de equipe. "No ano passado, se o Gil de Ferran tivesse participado da última corrida, eu poderia até ter chegado ao título. Mas ele se machucou e foi substituido pelo Max Papis. E o Papis nem conhecia o carro e chegava a tirar o pé nas curvas. E o correto e ficar todo o tempo com o pé no fundo. Eu não pude contar com ele. Agora eu posso contar com o Gil". Mas, ao mesmo tempo, Helinho diz que, antes de pensar em estratégia de equipe, ele está consciente de que tudo dependerá dele mesmo. "Tenho que fazer o melhor possível, não cometer erros e ser constante. Sem isso, nenhuma ajuda externa adiantará". Depois de fazer a pole na corrida anterior, em Fontana, Helinho ganhou mais confiança no rendimento do carro nos ovais longos (como o do Texas que tem 1,5 milha). "Agora, a equipe está voltada para o acerto do carro nos mínimos detalhes. Qualquer décimo de milha que a gente consiga ganhar pode fazer diferença. E tem seguranças guardando o carro 24 horas por dia. O Roger Penske e eu queremos a mesma coisa: vencer a corrida e o campeonato".