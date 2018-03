Castroneves admite que pensa em trocar Indy pela Nascar

Duas campeão das 500 milhas de Indianápolis - que terá sua edição 2008 neste domingo, às 14 horas (de Brasília) - o brasileiro Hélio Castroneves, da Penske, pode estar trocando os carros tipo fórmula da Indy pelos stock car da Nascar, talvez até mesmo no próximo ano. Ele admitiu ao jornal Los Angeles Times que pensa na hipótese. Veja também: Brasileiros se classificam para as 500 milhas de Indianápolis Fórmula Indy - classificação "Eu não vou negar que estou pensando nisso sim. Será muito bom dirigir um carro destes um dia. Mas neste momento meu foco é na corrida e na vitória em Indianápolis", fala Castroneves, numa entrevista concedida no domingo à noite. "Tudo depende da oportunidade. Mas agora não é a hora certa para pensar nisso", emenda. A mudança é cogitada pelo fato do brasileiro, aos 33 anos, acumular 11 anos na categoria, apesar de ainda não ter sido campeão da temporada. Outro ponto positivo é que Roger Penske, dono da equipe pela qual corre na Indy, ter três carros na Nascar atualmente. Oficialmente, a equipe não comenta o fato.