Castroneves e Kanaan em busca da primeira vitória no ano

Todos contra o neozelandês Scott Dixon e o inglês Dan Wheldon, pole e segundo colocado no grid largada, ambos da equipe Chip Ganassi. É assim que os outros pilotos encaram a disputa da 92.ª edição das 500 milhas de Indianápolis, com largada às 14 horas deste domingo (com Band). Ao lado deles sai o australiano Ryan Briscoe, da Penske, fechando a primeira fila. O motivo da disputa é o bom desempenho de ambos nos circuitos ovais na temporada. Dixon ganhou em Homestead, na abertura, e Wheldon vem de vitória na última corrida, no Kansas, e só não chegaram ao pódio quando tiveram problemas no carro, nas quatro etapas já disputadas. A maior prova da regularidade de ambos é que ocupam o segundo (138 pontos) e terceiro (135) lugar na classificação. Acima deles está o brasileiro Hélio Castroneves, líder com 144 pontos e o mais regular de todos até o momento. Ele ainda busca vencer a primeira no ano, que seria inclusive seu tricampeonato na Indy 500 (ganhou em 2001 e 02) e larga na quarta posição. "Eu me divirto aqui e trabalho para ser um cara bastante rápido, quero aproveitar bastante as chances que tiver para vencer", diz. TORCIDA Outro motivo entre os torcedores que assistirão à corrida para torcer contra os primeiros colocados é a presença da norte-americana Danica Patrick. Depois da primeira vitória - no Japão, num oval - ela tem apoio moral de todos para chegar na frente. A musa larga em quinto lugar. "Eu estou confiante. Não tenho motivos para não vencer esta e as outras corridas", afirma. A popularidade de Danica é tamanha que ela se tornou a campeã dos autógrafos e fotos entre os fãs. "Ela está atraindo muita atenção. É bastante óbvio o motivo. Somos caras invejosos nisso. A presença dela é ótima para o esporte", diz Tony Kanaan, amigo e companheiro na equipe Andretti Green. Ele larga ao lado, justamente na sexta posição. No grid de largada ainda se encontram outros quatro brasileiros. Vítor Meira é o oitavo, Bruno Junqueira o 15.º, e três pilotos estão na décima e penúltima fila: Mário Moraes (28.º), Enrique Bernoldi (29.º) e Jaime Camara (30.º). São 33 carros no grid, ao todo, e o vencedor deve faturar um prêmio de cerca de US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 2,6 milhões). RETORNO A edição deste ano da Indy 500 tem ainda um convidado ilustre: Emerson Fittipaldi, bicampeão da prova (1989 e 1993) e da Fórmula 1, será o piloto do Pace Car e vai desfilar pelo oval minutos antes da largada. GRID DE LARGADA Fila 1 1.º - (9) Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi), 2min39s0348 2.º - (10) Dan Wheldon (ING/Chip Ganassi), 2min39s2143 3.º - (6) Ryan Briscoe (AUS/Penske), 2min39s2358 Fila 2 4.º - (3) Helio Castroneves (BRA/Penske), 2min39s4806 5.º - (7) Danica Patrick (EUA/Andretti Green), 2min39s8601 6.º - (11) Tony Kanaan (BRA/Andretti Green), 2min40s1463 Fila 3 7.º - (26) Marco Andretti (EUA/Andretti Green), 2min40s4155 8.º - (4) Vitor Meira (BRA/Panther), 2min40s4663 9.º - (27) Hideki Mutoh (JAP/Andretti Green), 2min40s7952 Fila 4 10.º - (20) Ed Carpenter (EUA/Vision), 2min40s8324 11.º - (12) Tomas Scheckter (AFS/Luzco Dragon), 2min41s0767 12.º - (99) Townsend Bell (EUA/Dreyer & Reinbold), 2min41s7693 Fila 5 13.º - (06) Graham Rahal (EUA/Newman Hass), 2min41s7753 14.º - (14) Darren Manning (ING/A.J. Foyt), 2min41s8486 15.º - (18) Bruno Junqueira (BRA/Dale Coyne), 2min41s9214 Fila 6 16.º - (02) Justin Wilson (ING/Newman Hass), 2min41s9676 17.º - (15) Buddy Rice (EUA/Dreyer & Reinbold), 2min42s0885 18.º - (22) Davey Hamilton (EUA/Vision), 2min42s1498 Fila 7 19.º - (16) Alex Lloyd (ING/Rahal-Letterman), 2min42s3171 20.º - (17) Ryan Hunter-Reay (EUA/Rahal-Letterman), 2min42s4701 21.º - (24) John Andretti (EUA/Roth Racing), 2min42s4913 Fila 8 22.º - (67) Sarah Fisher (EUA/Sarah Fisher), 2min42s7146 23.º - (8) Will Power (AUS/KV Racing), 2in42s7956 24.º - (41) Jeff Simmons (EUA/A.J. Foyt), 2min42s8204 Fila 9 25.º - (5) Oriol Servia (ESP/KV Racing), 2min43s0682 26.º - (33) Ernesto Viso (VEN/HVM Racing), 2min43s3720 27.º - (23) Milka Duno (VEN/Dreyer & Reinbold), 2min43s4095 Fila 10 28.º - (19) Mario Moraes (BRA/Dale Coyne), 2min43s8482 29.º - (36) Enrique Bernoldi (BRA/Conquest), 2min44s0676 30.º - (34) Jaime Camara (BRA/Conquest), 2min44s1248 Fila 11 31.º - (2) A.J. Foyt IV (EUA/Vision), 2min44s2458 32.º - (91) Buddy Lazier (EUA/Hemelgarn Johnson), 2min44s3720 33.º - (25) Marty Roth (CAN/Roth Racing), 2min44s4096