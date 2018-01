Castroneves vence em Michigan e assume a ponta na IRL Hélio Castroneves, da Penske, venceu as 400 Milhas de Michigan, prova disputada neste domingo, nos Estados Unidos, e assumiu a liderança do campeonato da IRL, com 376 pontos. Vitor Meira, da Panther, completou a dobradinha brasileira, terminando em segundo. O vice-líder da classificação com 368, Sam Hornish Jr., não completou a prova. O inglês Dan Wheldon, da Ganassi, terminou em terceiro e estragou o que seria um pódio totalmente brasileiro, uma vez que Tony Kanaan, da Andretti-Green, completou em quarto a prova, que começou com mais de duas horas de atraso por causa da chuva. Classificação da prova: 1.º Hélio Castroneves (BRA/Penske), 200 voltas completadas 2.º Vitor Meira (BRA/Panther), a 1s6229 3.º Dan Wheldon (ING/Ganassi), a 6s2259 4.º Tony Kanaan (BRA/Andretti-Green), a 6s9874 5.º Tomas Sckechter (AFS/Vision), a 27s9005 6.º Scott Sharp (EUA/Fernández), a 28s5560 7.º Ed Carpenter (EUA/Vision), a 1 volta 8.º Marco Andretti (EUA/Andretti-Green), a 1 volta 9.º Kosuke Matsuura (JAP/Super Aguri-Fernández), a 1 volta 10.º Jeff Simmons (EUA/Rahal-Letterman), a 1 volta 11.º Bryan Herta (EUA/Andretti-Green), a 1 volta 12.º Dario Franchitti (ESC/Andretti-Green), a 1 volta 13.º Buddy Rice (EUA/Rahal-Letterman), a 1 volta 14.º Jeff Bucknum (EUA/A.J. Foyt), a 2 voltas 15.º Buddy Lazier (EUA/Dreyer & Reinbold), a 2 voltas 16.º Scott Dixon (NZL/Ganassi), a 2 volta 17.º Danica Patrick (EUA/Rahal-Letterman), a 3 voltas 18.º Marty Roth (CAN/Roth), a 8 voltas Não terminaram Sam Hornish Jr. (EUA/Penske), 61 voltas Classificação do campeonato: 1.º Helio Castroneves, 376 pontos 2.º Sam Hornish Jr., 368 3.º Dan Wheldon, 359 4.º Scott Dixon, 345 5.º Vitor Meira, 320 6.º Tony Kanaan, 309