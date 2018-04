Catarinenses e cariocas dominam Rali Catarinenes e cariocas estão na frente no Mitsubishi MotorSports Sudeste 2004, depois da etapa de sábado, a quinta da temporada, que reuniu 210 duplas em Curitiba. As duplas de Santa Catarina ficaram com os três primeiros lugares na categoria Turismo do rali de Regularidade. A vitória foi da dupla estreante Sergio Braz Gugelmin e Gustavo Souza Gugelmin, com 286 pontos perdidos. Já na categoria Graduados, o primeiro lugar ficou com a dupla carioca Jairo de Freitas e Wagner de Paula, com 256 pontos perdidos, que com o resultado assumiu a liderança na classificação geral, somando 49 pontos. Na Turismo, os líderes são os catarinenses Moises Costa e Ilvo Renato Mayer, com 44 pontos - eles terminaram em segundo na prova. Quem também surpreendeu foi a dupla formada por pai e filho, Sergio Braz Gugelmin e Gustavo Souza Gugelmin. Afinal, era a primeira vez que disputavam o Mitsubishi MotorSports Sudeste. "Vencemos porque estávamos concentrados e em sintonia", comemora Sergio. O rali de Velocidade da Mitsubishi Motors foi disputado no município de Palmeira (PR), a cerca de 60 quilômetros de Curitiba. Das três baterias programadas, apenas duas foram realizadas, já que uma forte neblina na região atrasou em duas horas a largada. A dupla paranaense Marcius Bertolli e Leandro Ferrarini venceu a etapa de Curitiba e manteve a liderança na classificação geral da categoria L200 R, agora com 153 pontos. "Estamos muito contentes. É bom competir em casa, com o apoio dos amigos e da família. Foi uma etapa difícil, diferente. Um circuito bem complicado, especialmente para o piloto, que precisou testar toda a sua habilidade", afirma Marcius. Na categoria L200 RS, a vitória no Paraná ficou com a dupla Edu Piano e Maurici Pitz, de São Paulo. Os líderes no Geral, Guilherme Spinelli e Marcelo Vivolo - que somam 139 pontos -, chegaram em segundo. Já na TR4 R, o primeiro lugar nesta quinta etapa da temporada foi da dupla Felipe Gianetti e Edu Sachs, que lidera a categoria com 163 pontos.