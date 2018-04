Caterham apresenta carro com design inovador e bico em formato de rodo

JEREZ DE LA FRONTERA - Uma das nanicas da Fórmula 1, a Caterham apresentou nesta terça-feira, em Jerez de la Frontera, na Espanha, o seu novo carro para esta temporada da categoria. Quase todo pintado de verde metálico, com leves detalhes em branco, o modelo CT05 chamou a atenção por trazer um bico inovador, e de gosto bastante duvidoso, pois lembra a forma de um pequeno rodo, afixado abaixo da linha que vai até o cockpit, outro fato incomum.

Com a estranha solução aerodinâmica adotada para atender exigências do novo regulamento técnico da F1, que obriga os times a usarem o bico dos carros mais próximos do solo como medida de segurança para evitar que os modelos possam decolar em caso de acidentes, a Caterham terá motores fornecidos pela Renault em 2014 e já foi para a pista nesta terça. O modelo começou a ser observado neste primeiro dia de testes coletivos de pré-temporada da categoria, em Jerez.

A escuderia baseada em em Leafield, no Reino Unido, foi a última a definir a sua dupla de pilotos para 2014 e contará com o japonês Kamui Kobayashi e o sueco Marcus Ericsson como titulares. O piloto oriental, ex-Toyota e Sauber, é um veterano de 60 corridas disputadas na F1 e volta à elite do automobilismo depois de ter disputado o Mundial de Endurance pela Ferrari no ano passado. Já Ericsson, de apenas 23 anos, fará a sua estreia após ter disputado quatro temporadas na GP2.