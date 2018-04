Caterham apresentará carro de 2013 em 5 de fevereiro

LEAFIELD, INGLATERRA - A Caterham anunciou nesta segunda-feira que vai apresentar o seu carro para a temporada 2013 no mesmo dia em que começarão os testes coletivos da Fórmula 1 no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Assim, o CT 03, equipado com motor da Renault, será conhecido no dia 5 de fevereiro.

Para a temporada, a Caterham só um definiu dos seus pilotos, o francês Charles Pic. Com isso, a equipe ainda tem uma vaga disponível para o campeonato. No ano passado, a escuderia não somou pontos e terminou o Mundial de Construtores na 10ª colocação, à frente apenas da Marussia e da Hispania.

Com a definição da Caterham, apenas Lotus e Marussia não anunciaram quando vão mostrar seus carros. A primeira a exibir um modelo da categoria em 2013 será a McLaren, no dia 31 de janeiro, antes de Ferrari e Force India, em 1º de fevereiro, Sauber (dia 2), Red Bull (dia 3) e Mercedes e Toro Rosso (dia 4) apresentarem os seus carros. Já William apresentará seu carro em 19 de fevereiro.

A temporada 2013 da Fórmula 1 vai começar no dia 17 de março, com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.