Caterham terá piloto americano em treinos nos EUA e Canadá

LEAFIELD, INGLATERRA - A Caterham anunciou nesta sexta-feira que o norte-americano Alexander Rossi vai participar do primeiro treino livre dos GPs do Canadá e dos Estados Unidos neste ano. O piloto, de 22 anos, é reserva da equipe desde 2012 e também participa do campeonato da GP2.

A presença de Rossi nesses treinos livres repete a ação adotada pela Caterham no ano passado. Em 2013, o norte-americano ficou na 20ª colocação no primeiro treino livre do GP do Canadá e na 19ª posição na atividade inicial do GP dos Estados Unidos.

"Cada vez que eu guio uma máquina de Fórmula 1 há um trabalho importante a fazer. Montreal e Austin são corridas importantes para mim e eu quero agradecer à Caterham pela oportunidade de continuar meu desenvolvimento a um lugar como piloto da Fórmula 1", disse.

A participação de Rossi nos treinos livres pela Caterham ainda vai demorar. Afinal, o GP do Canadá será disputado apenas no dia 8 de junho, enquanto a prova dos Estados Unidos está marcada para 2 de novembro.