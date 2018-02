Cathy Freeman dará bandeirada no GP A atleta Cathy Freeman, um dos grandes símbolos do esporte australiano, foi convidada para dar a bandeirada de chegada do GP da Austrália, no próximo domingo, dia 9. Freeman foi campeã olímpica dos 400 m nos Jogos Olímpicos de 2000 na Austrália, além de ter sido a atleta escolhida para acender a pira olímpica. Freeman descende de aborígenes e a escolha de seu nome, naquela oportunidade, foi em homenagem aos povos primitivos da Austrália. Com relação à sua escolha para dar a bandeirada de chegada no GP, Freeman não era o primeiro nome da lista, que contemplava o campeão de motociclismo Barry Sheene. Devido sua batalha contra o câncer (esôfago e estômago), Sheene não poderá estar no autódromo.