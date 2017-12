Caxumba pode tirar líder da Stock da prova de Interlagos

Thiago Camilo é o líder da Stock Car, com 40 pontos, mas ainda não sabe se correrá na etapa de São Paulo, no domingo. Há uma semana, ele soube que está com caxumba e nesta quinta-feira passará pela avaliação do médico da categoria para saber se terá condições de competir. De qualquer maneira, Thiago quer correr. "Não competir em São Paulo significará, com certeza, a perda da liderança. Eu quero correr de qualquer maneira. Não sinto nenhuma dor no corpo, não tenho febre. Pode ser que eu não faça o primeiro treino da sexta-feira, mas eu quero correr", avisou o piloto, que tem vantagem de apenas três pontos sobre Daniel Serra. A frustração do líder é evidente: "Estou bem triste com isso. Parece que quando as coisas começam a andar, algo dá errado. Em São Paulo eu sei que tenho boas chances de vitória." Nesta quinta-feira, Thiago passará por uma consulta. "Mas do jeito que sou teimoso, se ele me disser para não correr é capaz de eu ir do mesmo jeito", avisou o piloto. O médico da Stock, por sua vez, está cauteloso. "Em princípio, ele tem possibilidade de correr, mas precisa passar por uma avaliação porque a caxumba em pessoas mais velhas pode acometer outros órgãos. Se ele fizer esforço físico pode ter, por exemplo, problemas como pancreatite ou meningite. E não queremos colocar em risco nem a saúde e nem o campeonato do Thiago", explicou Dino Altmann. No último sábado, Thiago detectou os primeiros sintomas da caxumba. "Estava em Campos do Jordão com os amigos e senti uma dor do lado do rosto. Parecia picada. No domingo, minha mãe disse que era caxumba. Passei pelo médico, que me deu analgésicos e antiinflamatórios para abafar a dor. Mas já me sinto bem", conclui.