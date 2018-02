CBA confirma: grid da Stock Car em 2008 terá 34 carros

A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) confirmou nesta segunda-feira que a Stock Car Brasil 2008, na Copa Nextel, sua principal categoria, terá a participação de 34 carros, sendo formado pelas 16 melhores equipes deste ano mais a campeã da categoria Light, conforme estava previsto no regulamento, através de comunicado enviado à imprensa depois da reunião do Conselho Técnico Desportivo Nacional (CTDN). Desde a última sexta-feira havia a possibilidade de o grid passar para 38 carros por intenção do presidente da CBA, Paulo Scaglione, que tornou público o fato em entrevista ao O Estado de S. Paulo. O dirigente, porém, não confirmava como faria isso. A possível mudança no regulamento significaria uma virada de mesa, já que o número de equipes da próxima temporada está definido desde o ano passado, e gerou protestos de todos os lados e Scaglione recuou após a pressão dos pilotos e dos dirigentes no fim de semana, quando foi realizada a última etapa da categoria na temporada. Com isso, vão disputar a Stock Car, na Copa Nextel, no ano que vem as seguintes equipes (mais a campeã da categoria Light): Eurofarma RC A.Mattheis Motorsport Biosintética Action Power Texaco/Vogel Noequimica-Neosoro/JF Racing Red Bull Racing Terra Racing Officer Pamplona's Motorsport AMG Motosport Boettger Competições WA Matheis 307 Racing Cimed Racing L&M Racing RC3 Bassani Hot Car/São Luiz Nascar Bennamed Nova/Rio Racing Competições (campeã da Stock Car Light)