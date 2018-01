CBA reconhece título no Rali dos Sertões Após quase 3 anos, a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) deu nesta quarta-feira o título dos carros do Rali dos Sertões de 2000 para a dupla Reinaldo Varella/Alberto Fadigatti. O entendimento foi de que a dupla declarada vencedora, Édio Fütcher/Luís Tedesco, não cruzou a bandeira de chegada no último trecho. Édio vai recorrer.