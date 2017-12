César Barros consegue terminar em 24º Mesmo com dores na clavícula e na mão esquerda, por causa das fraturas sofridas no acidente durante os treinos classificatórios para o GP da Malásia, na semana passada, o piloto brasileiro César Barros conseguiu terminar em 24º lugar no GP Rio de Motovelocidade, na categoria 250 cilindradas. O japonês Daijiro Katoh foi o vencedor. César, que compete pela Dark Dog YamahaKurz, é irmão do piloto das 500 cilindradas Alexandre Barros. A alemã Katja Poensgen, única mulher do circuito mundial, da equipe Shell Advance Honda, chegou na última colocação. O outro brasileiro da prova, Cristiano Vieira, da Vaz Yamaha-d´Antin, e o piloto espanhol David Tomas, da By Queroseno Rancing Team, não completaram a prova, pois se envolveram em acidentes. Daijiro Katoh, campeão da temporada, comemorou muito a sua 11ª vitória no ano e a obtenção do novo recorde de pontos em uma só temporada, totalizando 322. Ele superou o atual campeão da categoria de 500cc, Valentino Rossi, que em 1999 havia feito 309 pontos, quando competiu pelas 250cc. "Foi minha primeira vitória na chuva. Estou muito feliz", comemorou Katoh, de 25 anos. A chuva que castigou os pilotos da categoria de 125cc, ainda persistiu no início da prova de 250cc, mas foi cessando ao longo da disputa. "Ele voltou no meio da corrida, mas depois passou de vez. Foi muito bom vencer aqui." Já o segundo colocado na prova, o piloto italiano Marco Melandri, da MS Asprilia Racing, que com Katoh e o também italiano Roberto Locatelli, da MS Eros Ramazzotti Racing, travou um grande duelo pela primeira posição, lamentou não ter conseguido permanecer "colado" em Katoh para ultrapassá-lo na última volta. "Foi uma prova muito boa e de grandes possibilidades para nós. Foi uma pena não ter vencido", conformou-se. A classificação final da etapa brasileira na categoria de 250cc, ficou com Katoh em primeiro, seguido por Melandri, Locatelli, Fonsi Nieto, da Valencia Circuit Aspar Team; Jeremy McWilliams, da Valencia MS Asprilia Racing e Tetsuya Harada, da MS Aprillia Racing. Com os resultados deste sábado, a tabela de classificação das 250cc terminou com Katoh, em primeiro, com 322 pontos, seguido por Harada, 273 e Melandri, 194.