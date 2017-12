César Barros larga em 28º na 250cc O brasileiro César Barros largará na penúltima fila do Grande Prêmio da Catalunha de Motovelocidade, categoria 250 cilindradas. Irmão de Alexandre Barros, quinto nas 500cc, César conseguiu apenas o 28º tempo (1min53s286) entre os 30 pilotos que disputaram os treinos classificatórios deste sábado. O primeiro colocado foi o japonês Daijiro Katoh, seis segundos mais rápido que o brasileiro, com 1min47s261. Na categoria 125cc, a pole position foi do italiano Lucio Cecchinello, com 1min51s368.