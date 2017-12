CET indica ônibus para torcida da F-1 A recomendação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) é que os fãs da Fórmula 1 abram mão dos carros e optem pelo transporte coletivo para chegar ao Autódromo de Interlagos. Desde sábado, a empresa colocou em prática a operação especial para o Grande Prêmio Brasil, com mudança de sentido e bloqueio de ruas e avenidas próximas do local. A Avenida Interlagos opera em mão única no sentido bairro a partir da 1 hora, entre a Avenida das Nações Unidas e Praça Batista Botelho. A Avenida Senador Teotônio Vilela será bloqueada e os motoristas que saem dessa via serão desviados para a Avenida Robert Kennedy e Ponte do Socorro. Na Interlagos, haverá uma faixa exclusiva para os pedestres, na pista sentido centro, e outra para atendimento de emergências. A terceira será usada por veículos credenciados pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Depois da corrida, a avenida terá sentido único para o centro, desde a Jangadeiro até a Nações Unidas, que também será mão única até a Ponte Transamérica. Ônibus circulares disponibilizados pela São Paulo Transporte (SPTrans), indentificados por cores, sairão do Aeroporto de Congonhas (vermelho, das 6 horas ao meio-dia) e das Estações República (vermelho, das 5 às 13 horas) e Jabaquara (azul, das 5 às 13 horas) do Metrô. Do Shopping SP Market (Avenida das Nações Unidas, 22.540), um dos bolsões reservados para a corrida, os carros de cor verde rodam das 5 horas às 13h30. Ao todo são 180 veículos. Trinta vans vão levar deficientes físicos, partindo dos mesmos quatro pontos. Para voltar ao local de embarque, o passageiro deve tomar o ônibus das 6 às 11 horas e das 15 às 17 horas, nos locais indicados pela São Paulo Transporte (SPTrans). Os três pontos de desembarque no autódromo atendem, pela ordem, espctadores dos setores VIP, L, A e B; 7, M, Paddock e D; e setores E, K, F, G e R. O bilhete de ida e volta sai por R$ 14,00.