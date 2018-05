CET, SPTrans e CPTM terão esquema especial para o GP do Brasil

Para quem for conferir tanto o GP do Brasil, no próximo domingo, quanto aos treinos de sábado no autódromo de Interlagos deve ficar esperto na hora de chegar à pista. A CET (Companhia de Engenharia e Tráfego) irá montar um esquema especial de trânsito na região. Serão montados bloqueios fixos na Avenida Interlagos, entre a Avenida das Nações Unidas e a Praça Moscou. Somente veículos credenciados ao evento e ônibus de linhas regulares municipais de transporte poderão acessar a Avenida Interlagos neste trecho.

Assim a melhor maneira de ir até o autódromo é utilizando o transporte público. Linhas especiais de ônibus serão disponibilizadas pela SPTrans para quem for assistir a corrida. O Expresso SPtrans F1 partirá de seis miniterminais, direto ao autódromo, com saídas entre às 6h e às 13h. Já a CPTM terá uma operação especial na na Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú), diminuindo os intervalos entre os trens. A Estação Autódromo, na Rua Plínio Schmidt, está localizada a apenas 600 metros do setor G do Autódromo.

Já para voltar de Interlagos, o torcedor poderá optar tanto pelo sistema de transporte público (ônibus para diversas localidades da cidade serão disponibilizados ao redor do autódromo) quanto pelos táxis,que estarão estacionados em dois pontos: na Av. Interlagos entre a Praça Enzo Ferrari e a Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval e na Av. Jacinto Júlio entre R. Feliciano Correia e Av. Rubens Montanaro Borba.

Confira abaixo os locais de saída dos ônibus:

Shopping SP Market (Avenida das Nações Unidas, 22.540)

Metrô Jabaquara

Shopping Interlagos (Avenida Interlagos, 2.225)

Aeroporto de Congonhas

Praça da República

Estação Trianon/Masp do Metrô (Rua Peixoto Gomide com Avenida Paulista)

Após a corrida:

Expresso República (Shopping Interlagos, Congonhas, Jabaquara e Metrô República):

- Avenida Interlagos b/c, junto ao Autódromo (próximo a Avenida Rio Bonito)

- Av. Feliciano Correia, próximo ao Autódromo (portão G)

Expresso Jabaquara (Metrô Jabaquara):

- Av. Jacinto Júlio b/c x Av. Feliciano Correia (próximo ao portão G)

- Av. Rio Bonito x R. Antônio Batista da Silva Sandoval.

Expresso Shopping SP Market (Estação Jurubatuba -CPTM) :

- Av. Jacinto Júlio b/c x Av. Feliciano Correia (próximo ao portão G)

- Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval, próximo a Av. Interlagos.