Champ Car anuncia calendário de 2004 A Champ Car, antiga Cart, anunciou o calendário para a temporada de 2004. Ameaçada de extinção, a categoria só sobreviveu graças aos donos de equipes, que assumiram o controle, mudaram o nome e começam agora a articular o novo campeonato. Serão 16 etapas na temporada, sendo que duas ainda estão com locais e datas indefinidos. Outra novidade é a realização de uma prova na Coréia do Sul. Assim, o campeonato terá corridas em cinco países diferentes: Estados Unidos, México, Canadá e Austrália são os outros. A abertura está prevista para o dia 18 de abril, em Long Beach, na Califórnia. A expectativa dos dirigentes da Champ Car é de 18 carros no grid, mas os pilotos ainda não estão confirmados. O canadense Paul Tracy, atual campeão da Cart, deve defender seu título. E o único brasileiro com boas chances de disputar o campeonato é Bruno Junqueira, vice no ano passado. Confira o calendário da Champ Car: 18/04 - Long Beach (EUA): circuito de rua 23/05 - Monterrey (MEX): misto 05/06 - Milwaukee (EUA): oval 20/06 - Portland (EUA) - misto 03/07 - Cleveland (EUA) - misto 11/07 - Toronto (CAN) - rua 25/07 - Vancouver (CAN) - rua 08/08 - Road America (EUA) - misto 15/08 - Denver (EUA) - rua 29/08 - Montreal (EUA) - misto 12/09 - Laguna Seca (EUA) - misto Setembro - local indefinido 17/10 - Seul (COR) - rua 24/10 - Surfer?s Paradise (AUS) - rua 07/11 - Cidade do México (MEX) - misto Novembro - local indefinido