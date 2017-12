Champ Car: Bourdais faz o melhor treino O francês Sebastian Bourdais, equipe Newman-Haas, foi o mais rápido do primeiro dia de treinos em Monterrey, México, para a segunda etapa do Champ Car World Series (Fórmula Mundial). Dessa forma, Bourdais ganhou um ponto na classificação do campeonato. A categoria adotou novo sistema de classificação com os pilotos divididos em dois grupos. Os cinco melhores de cada grupo fizeram o treino final onde Bourdais marcou 1min15s97, quase um segundo mais rápido do que seu companheiro de equipe, Bruno Junqueira. Amanhã, depois de um treino de 30 minutos para os 18 pilotos, os nove mais rápidos e mais Sebastian Bourdais, disputarão as 10 primeiras posições do grid, com sete voltas para cada piloto. Os oito carros restantes terão sua posição de largada de acordo com o treino de 30 minutos. As marcas de hoje não serão computadas para a formação do grid. A Champ Car, que terá transmissão ao vivo pela Rede TV ! a partir das 17 de domingo, tem a liderança do canadense Paul Tracy com 32 pontos seguido pelo brasileiro Bruno Junqueira com 29 e o francês Sebastien Bourdais com 27 pontos. Além de Junqueira, participam do campeonato os pilotos brasileiros Mario Haberfeld, Alexandre Sperafico e Tarso Marques.