Champ Car: Bourdais larga na pole O francês Sebastien Bourdais, da equipe Newman-Haas, vai largar na pole position do GP do Canadá, sexta etapa da Champ Car, programado para este domingo às 14h (de Brasília), em Toronto. Neste sábado, ele fez o tempo de 58seg552 na pista de rua de 2.824 metros . O brasileiro Cristiano da Matta, da PKV, vai largar em oitavo lugar. A sexta etapa da Champ Car marca o encontro na pista de dois primos brasileiros. Alex Sperafico reestréia na categoria, competindo pela equipe HVM, e vai disputar posições e freadas com Ricardo Sperafico, piloto da Dale Coyne, apontada como a mais fraca equipe da Champ Car. Ricardo largará em 13.º e Alex, em 15.º. O líder do campeonato é o canadense Paul Tracy (Forsythe), com 128 pontos, um a mais que o francês Sebastien Bourdais (Newman-Haas). Tracy largará em segundo. Da Matta é o sexto, com 80. Abaixo, as principais posições do grid de largada: 1) Sebastien Bourdais, 58.552 segundos; 2) Paul Tracy, 58.594; 3) Justin Wilson, 58.554; 4)) Oriol Servia, 58.795 e 5) Alex Tagliani, 58.821. 8) Cristiano da Matta - Brasil - 59.372. 13) Ricardo Sperafico - Brasil - 59.961. 15) Alex Sperafico - Brasil - 60.336.