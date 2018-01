Champ Car: Bourdais vence em Edmonton O francês Sebastien Bourdais venceu o GP de Edmonton, da Champ Car, disputado neste domingo no Canadá. Depois de ter largado em décimo lugar, ele conquistou sua primeira vitória após ganhar na abertura da temporada, em Long Beach. Foi a 12.ª vitória de sua carreira. O piloto da casa, o canadense Paul Tracy, terminou em terceiro, atrás do espanhol Oriol Serviá. O brasileiro Cristiano da Matta não terminou a prova. Quanto aos outros brasileiros na corrida, Ricardo Sperafico foi o décimo e Alex Sperafico, o 12.º. Abaixo, a classificação do GP de Edmonton: 1) Sebastien Bourdais, 88 voltas. 2) Oriol Serviá, 88. 3) Paul Tracy, 88. 4) Justin Wilson, 88. 5) Mario Dominguez, 88. 6) Ronnie Bremer, 88. 7) Alex Tagliani, 87. 8) Marcus Marshall, 87. 9) Nelson Philippe, 87. 10) Ricardo Sperafico, 87. 11) Jimmy Vasser, 86. 12) Alex Sperafico, 86. Classificação da Champ Car: 1) Bourdais, 182 pontos; 2) Tracy, 161; 3) Wilson, 152; 4) Serviá, 135; 5) Allmendinger, 122; 6) Vasser, 115; 7) Tagliani, 111; 8) Dominguez, 104; 9) Glock, 90; 10) da Matta, 88.