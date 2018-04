Champ Car: Carpentier é o mais rápido O canadense Patrick Carpentier, da Forsythe, fez nesta sexta-feira a pole provisória para a etapa de Laguna Seca da Champ Car, a antiga Cart. Com isso, garantiu lugar na primeira fila do grid de largada, que será definido sábado. O francês Sebastien Bourdais, da Newman-Haas, líder do campeonato, ficou em segundo. Entre os brasileiros, Bruno Junqueira (Newman-Haas) foi quinto e Mário Haberfeld (Walker) ficou em 13º.