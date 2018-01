Champ Car: chuva cancela treino A forte chuva neste sábado provocou o cancelamento do segundo treino de classificação do GP de Edmonton da Champ Car. Assim, ficaram valendo os resultados do primeiro treino, realizado na sexta-feira. O favorecido foi o norte-americano A.J. Allmendinger, que conquistou a primeira pole position da sua carreira. O brasileiro Cristiano da Mata vai largar em quinto lugar na prova que começa às 16h30 (horário de Brasília). Quanto aos outros brasileiros na corrida, Ricardo Sperafico larga em 13.º e Alex Sperafico, em 17.º. Abaixo, o grid de largada: 1) A.J. Allmendinger, EUA, 58seg628. 2) Justin Wilson, Inglaterra, 58seg954. 3) Paul Tracy, Canadá, 59seg497. 4) Oriol Serviá, Espanha, 59seg592. 5) Cristiano da Matta, Brasil, 59seg769. 6) Alex Tagliani, Canadá, 59seg782. 7) Jimmy Vasser, EUA, 59seg873. 8) Mario Dominguez, México, 59seg990. 9) Timo Glock, Alemanha, 1min.00seg121. 10) Sebastien Bourdais, França, 1min00seg462. 11) Bjorn Wirdheim, Suécia, 1min00seg569. 12) Nelson Philippe, França, 1min00seg777. 13) Ricardo Sperafico, Brasil, 1min00seg884. 14) Ryan Hunter-Reay, EUA, 1min00seg916. 15) Andrew Ranger, Canadá, 1min01seg271. 16) Ronnie Bremer, Dinamarca, 1min01seg349. 17) Alex Sperafico, Brasil, 1min01seg984. 18) Marcus Marshall, Austrália, 1min03seg811.