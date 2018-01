Champ Car começa com a presença de 3 brasileiros Três brasileiros participam neste domingo da etapa de abertura da temporada da Champ Car, a partir das 17 horas (horário de Brasília), no circuito de rua de Long Beach, na Califórnia. Os mineiros Cristiano da Matta, campeão de 2002, agora na equipe Dale Coyne, e Bruno Junqueira, duas vezes vice (em 2003 e 2004), pela Newman-Haas, além do amazonense Antonio Pizzonia, estreante na competição, pela Rocketsports. São boas as chances de este ser o último ano da categoria. Os norte-americanos Kevin Kalkhoven e Gerald Forsythe, que comandam a Champ Car, e Tony George, proprietário da Indy Racing League-IRL, devem se unir na criação de um campeonato único em 2007. Dos três brasileiros, o que tem maiores possibilidades de lutar pelo título é Bruno Junqueira, já que a Newman-Haas foi a campeã nos dois últimos anos com o francês Sebastien Bourdais, maior candidato à conquista novamente. No caso de Pizzonia, seu compromisso com a Rocketsports é apenas para a corrida deste domingo. Se o amazonense, que não aproveitou sua chance na Williams, ano passado, não encontrar investidores, pode ser substituído já na segunda etapa, dia 13 de maio, em Houston, no Texas.