Champ Car: Junqueira é pole provisório O piloto brasileiro Bruno Junqueira, da euqipe Newman Hass, foi o melhor no primeiro treino classificatório do GP de Long Beach, da Champ Car (categoria que começa sua temporada neste domingo), realizado nesta sexta-feira. Agora, Junqueira tentará manter a posição no segundo e decisivo treino, que será disputado neste sábado. Os outros brasileiros não foram bem. Cristiano da Matta, da equipe PKV, foi apenas o 11.º colocado, enquanto que Ricardo Sperafico, da Dale Coyne, ficou na 17.ª posição. Confira o grid provisório: 1.º - Bruno Junqueira (BRA/Newman Hass), 1min08s342; 2.º - Paul Tracy (CAN/Forsythe), a 0s152; 3.º - Sebastien Bourdais (FRA/Newman Hass), a 0s394; 4.º - Justin Wilson (ING/RuSport), a 0s542; 5.º - Alex Tagliani (CAN, Australia Racing), a 0s714; 6.º - Mario Dominguez (MEX/Forsythe), a 0s716; 7.º - Andrew Ranger (CAN/Mi-Jack Conquest), a 1s074; 8.º - A.J. Allmendinger (EUA/RuSport), a 1s083; 9.º - Ronie Bremer (DIN/HVM), a 1s172; 10.º - Bjorn Wirdheim (SUE, HVM), a 1s277; 11.º - Cristiano da Matta (BRA/PKV), a 1s284; 12.º - Timo Glock (ALE/Rocketsports), a 1s371; 13.º - Jimmy Vasser (EUA/PKV), a 1s451; 14.º - Ryan Hunter-Reay (EUA/Rocketsports), a 1s510; 15.º - Oriol Servia (ESP/Dale Coyne), a 1s725; 16.º - Nelson Philippe (FRA/Mi-Jack), a 1s851; 17.º - Ricardo Sperafico (BRA/Dale Coyne), a 2s502; 18.º - Marcus Marshall (AUS/Australia Racing), a 2s795; 19.º - Fabrizio Del Monte (ITA/Jensen), a 5s159. Em negrito os pilotos brasileiros.