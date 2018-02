Champ Car: largada amanhã à noite Circuito oval e corrida noturna. Essas são as características da prova de amanhã à noite da terceira etapa da Champ Car, no autódromo de Milwaukee, Estados Unidos. E será a única vez que os 18 pilotos que disputam a competição irão se apresentar numa pista dessa natureza. Todas as demais serão em traçados mistos ou de rua. A largada está marcada para as 22 horas e a Rede TV! programou o VT do GP de Milwaukee para domingo, às 16h30. O líder do campeonato é o francês Sébastien Bourdais, da equipe Newman-Haas, com 62 pontos, seguido por seu companheiro, o brasileiro Bruno Junqueira, 57. Dois outros pilotos do País competem na Champ Car: Mario Haberfeld, da Walker, 11.º na classificação, com 19 pontos, e Alexandre Sperafico, da Conquest, 17.º, com 9. Os dois são os únicos de utilizam chassi Reynard. Os demais, Lola. O motor é o mesmo para todos, Ford V-8. O campeão do ano passado, o canadense Paul Tracy, da Forsythe, ocupa a terceira colocação, com 49 pontos. Nesta madrugada encerrou-se o treino que definiu o grid. Na sessão livre de sexta-feira, o norte-americano Ryan Hunter-Reay, da Herdez, oitavo no campeonato, registrou o melhor tempo, 20s722.