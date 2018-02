Champ Car terá corridas na Holanda e na Bélgica A Champ Car vai tentar mais uma vez se tornar uma categoria mundial do automobilismo. Sua organização anunciou nesta terça-feira que incluiu em seu calendário para 2007 duas provas na Europa: na Holanda e na Bélgica, passando para 17 provas no total. A última vez que havia realizado provas no Velho Continente foi em 2003. Na Holanda, o grande prêmio será realizado em Assen, no dia 2 de setembro, usando a parte externa do circuito, com 4,5 quilômetros de extensão. Uma semana depois, no dia 9, acontecerá a prova no circuito de Zolder, com 3,977 quilômetros de extensão, após uma reforma realizada no ano passado. Os dois locais já receberam provas da Fórmula 1. Para os organizadores da categoria, a presença da Champ Car na Europa é significativa não só pela intenção de conquistar novos mercados - e público -, como simbólica pelo fato de que o atual campeão é o francês Sebastien Bourdais.