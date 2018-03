Champ Car terá mais um brasileiro Alexandre Sperafico é o segundo brasileiro confirmado na temporada da Champ Car, antiga Cart, que começa em 18 de abril, em Long Beach. Vai competiu pela Conquest e terá como companheiro o inglês Justin Wilson. O outro piloto do País com vaga garantida é Bruno Junqueira, na Newman-Haas. Mário Haberfeld, que trabalhou na Conquest em 2003, continua atrás de uma vaga. Na IRL, a Rahal contratou Vitor Meira para correr o GP do Japão, em Motegi, em 17 de abril.