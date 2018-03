Champ Car terá mais um piloto brasileiro A Champ Car, antiga Cart, ganhou mais um piloto brasileiro. Tarso Marques assinou contrato com a equipe Dale Coyne e já vai fazer sua estréia nesta sexta-feira. Ele participa dos treinos livres para o GP de Long Beach, prova que acontece domingo e abre a temporada 2004 da categoria. Além de Tarso Marques, o Brasil terá mais três pilotos na Champ Car. São eles: Bruno Junqueira, Mario Haberfeld e Alexandre Sperafico. Todos estarão na pista, nas ruas de Long Beach, nesta sexta-feira, quando começam os treinos. A prova, no domingo, está marcada para as 17 horas (horário de Brasília).