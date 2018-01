Champ Car: Tracy vence GP de Cleveland O canadense Paul Tracy venceu o GP de Cleveland da Champ Car, neste domingo no circuito de Burke Lakefront, nos EUA. O piloto, que largou na pole position, completou as 91 voltas com o tempo de 1h45min43seg856. Depois de sua segunda vitória na temporada, Tracy assumiu a liderança isolada da Champ Car, com 128 pontos, um a mais que o francês Sebastien Bourdais, que foi o quinto colocado na prova deste domingo. O brasileiro Cristiano da Matta, que na semana passada obteve, em Portland, sua primeira prova na categoria em três anos, largou em segundo e chegou a liderar a prova com boa vantagem, mas, na volta 51, bateu no estreante Marcus Marshall e teve de abandonar a corrida. A classificação da prova foi a seguinte: 1) Paul Tracy. 2) A.J. Allmendinger. 3) Oriol Servia. 4) Alex Tagliani. 5) Sebastien Bourdais. 6) Jimmy Vasser. 7) Justin Wilson. 8) Andrew Ranger. 9) Ricardo Sperafico. 10)Timo Glock. 11)Tarso Marques. 12)Marcus Marshall. 13)Nelson Philippe. A classifição da Champ Car: 1)Tracy, 128 pontos; 2) 2) Bourdais, 127; 3) Allmendinger, 102; 4) Wilson, 95; 5) Vasser, 82; 6) Da Matta, 80; 7) Servia, 79; 8) Dominguez, 75; 9) Ranger & Tagliani, 69.