Champ Car: treino decisivo na madrugada Acontece na madrugada desta sexta-feira para sábado, às 0h30, o treino classificatório para definir o grid de largada da etapa de Las Vegas da Champ Car, antiga Cart, onde o brasileiro Bruno Junqueira luta por uma vitória para assumir a liderança. Bruno Junqueira está em segundo lugar na classificação da categoria com 251 pontos, apenas 24 pontos atrás do líder, o francês Sebastien Bourdais, que tem 275 pontos. E tem uma boa vantagem sobre o terceiro colocado, o canadense Paul Tracy, que soma 215 pontos. Na última corrida, disputada no circuito de Laguna Seca, no México, Bruno Junqueira terminou na segunda posição, com o vencedor sendo o canadense Patrick Carpentier. Além de Junqueira, disputam ainda a categoria os brasileiros Mario Haberfeld (12º colocado com 137 pontos), Alexandre Sperafico (18º colocado com 47 pontos) e Tarso Marques (21º e último colocado com apenas seis pontos). O Brasil luta ainda pelo título de campeão da Copa das Nações, pois está em segundo lugar com 267 pontos. O líder é o Canadá, com 308 pontos. A corrida em Las Vegas está marcada para as 6h (horário de Brasília) de domingo. Após essa etapa, acontecerão ainda os grandes prêmios de Seul (Coréia do Sul), Australia, Cidade do México e Tampa Bay (Estados Unidos).