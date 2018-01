Champ Car: Wilson vence prova acidentada O inglês Justin Wilson foi o vencedor da Champ Car, neste domingo, em Toronto, Canadá, com o tempo de 1 h46min10seg177. A prova, sexta etapa do campeonato, terminou sob bandeira amarela, na volta 86, depois de o norte-americano A. J. Allmendinger ter batido no muro quando se aproximava do carro do segundo colocado, o espanhol Oriol Serviá. Na seqüência, o mexicano Mario Dominguez bateu no carro de Allmendinger, provocando a bandeira amarela. A corrida terminou antes que pudessem ser retirados os carros do local. O canadense Alex Tagliani terminou em terceiro, seguido do norte-americano Jimmy Vasser e do francês Sebastien Bourdais - que também teve um pequeno acidente com o canadense Paul Tracy e ficou em quinto. Entre os brasileiros, só Alex Sperafico entrou na classificação: foi o oitavo. Cristiano da Matta e Ricardo Sperafico não terminaram a corrida. Bourdais tem agora 15 pontos à frente de Tracy. O vencedor, Wilson, é o terceiro, com 22 pontos a menos que Bourdais. A sétima etapa será disputada no próximo final de semana em Edmonton, Canadá. Abaixo, a classificação final da prova: 1) Justin Wilson, Inglaterra 2) Oriol Serviá, Espanha 3) Alex Tagliani, Canadá 4) Jimmy Vasser, EUA. 5) Sebastien Bourdais, França 6) Ryan Hunter-Reay, EUA 7) Timo Glock, Alemanha 8) Alex Sperafico, Brasil 9) Ryan Dalziel, Escócia 10) Nelson Philippe, França 11) Andrew Ranger, Canadá. Na classificação geral, Bourdais lidera com 150 pontos, seguido de Tracy (135), Wilson (128), Allmendinger (111), Serviá (107), Vasser (105), Tagliani (94), da Matta (84), Dominguez (83), Glock (82).