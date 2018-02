Chassi na IRL: um é pouco, dois é bom Depois da vitória inesperada do chassi Panoz G-Force na abertura do campeonato (dia 2 de março, em Homestead), algumas equipes da Indy Racing League decidiram comprar um segundo modelo para a temporada. ?Os custos vão subir, mas não há outra saída. Ninguém consegue prever o que vai acontecer em Indianápolis?, alerta o piloto Felipe Giaffone, da Mo Nunn, sobre as 500 Milhas. Leia mais no Jornal da Tarde