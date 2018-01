Checa fica de fora do GP das motos O motociclista Carlos Checa, da Yamaha, não disputará o Grande Prêmio da África do Sul de Motovelocidade, segunda etapa do mundial das 500 cilindradas. O espanhol não se recuperou a tempo de um acidente sofrido em um treino disputado na Espanha, por recomendação médica, vai ficar pelo menos mais dez dias em recuperação. Na primeira corrida, no Japão, ele chegou em décimo.