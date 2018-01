Checo substituirá Burti em Monza O checo Tomas Enge, piloto de testes da Prost, vai substituir o brasileiro Luciano Burti no Grande Prêmio da Itália, que será disputado no domingo que vem no circuito de Monza. Burti sofreu um grave acidente no GP da Bélgica, quando bateu a 220 km/h contra a barreira de pneus. O brasileiro continua internado no Hospital de Liége e espera receber alta amanhã ou depois. Enge, de 25 anos, se transforma assim no primeiro piloto checo a correr na Fórmula 1. Até agora, ele havia passado pela Fórmula 3000.