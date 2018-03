Cheever domina IRL em Michigan O americano Buddy Rice, estreante que compete com o terceiro carro da equipe Cheever, foi o mais rápido nas sessões livres para o GP de Michigan da Indy Racing League, com o tempo de 32s456, média de 356,929 km/h. O treino foi dominado pelos pilotos da Cheever. O sul-africano Thomas Scheckter ficou em segundo (32s536) e o patrão Eddie Cheever fez o terceiro tempo, 32s544. O melhor brasileiro foi Felipe Giaffone, da MoNunn, que cravou o quarto tempo ? 32s619. Hélio Castro Neves ficou em quinto (32s685). Gil de Ferran, líder e companheiro de Helinho na Penske, foi o 14.º (32s850), uma posição à frente de Airton Daré, da A. J. Foyt (32s854). Raul Boesel, da Bradley, marcou o 23.º tempo, 33s324. Neste sábado, ao meio-dia (de Brasília), acontece a definição do grid. A prova será disputada neste domingo, às 16 horas.