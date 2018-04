Chefão da F-1 confirma GP da Índia a partir de 2010

O chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, confirmou, nesta quinta-feira, o GP da Índia para o calendário de 2010, como já havia sido cogitado no começo deste ano. Veja também: Sem Schumi, Massa é o mais rápido nesta quinta Advogado da Ferrari: 'membros da McLaren são hipócritas' A empresa responsável pela organização da prova será a JPSK Sports Private Ltd, que assinou um contrato de compromisso com a FIA por 10 anos, ou seja, garantindo a realização de tal GP até o ano de 2020. A prova será realizada na cidade de Nova Deli, num circuito a ser construído com o apoio público, o que já gera certos protestos na comunidade indiana. Mesmo assim, o fechamento só foi possível com a entrada da equipe Force India, ex-Spyker, contando com o apoio financeiro do bilionário indiano Vijay Mallya. Na próxima temporada, a Fórmula 1 contará com duas novas provas: a primeira será o GP de Cingapura, que será disputada à noite, e outro GP em Valência, na Espanha.