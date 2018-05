Chefão da F-1 desconfia que grid não estará completo

O inglês Bernie Ecclestone, detentor dos direitos comerciais da Fórmula 1, colocou em dúvida a participação de duas das quatro escuderias novatas na próxima temporada.

"Acho que as pessoas que esperávamos ser bem-sucedidas confirmarão o potencial, mas as que pensávamos, não", comentou Ecclestone em declarações publicadas pelo jornal The Times.

O inglês acha que 24 carros estarão no grid de largada do Grande Prêmio do Barein, em março, na abertura da temporada. Times desconfia que a ausente seria a USF1

A USF1 não confirmou ainda a contratação de nenhum piloto, apesar de ter pago US$ 440 mil como cota de inscrição para correr em 2010.

