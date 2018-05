Chefe da Ferrari diz que Massa já está 100% recuperado

O chefe de equipe da Ferrari, Stefano Domenicali, não tem mais dúvidas quanto à completa recuperação de Felipe Massa. O brasileiro sofreu um acidente no treino de classificação para o GP da Hungria, em julho, e tem voltado gradativamente às atividades - já disputou corridas de kart e testou com um modelo de Fórmula 1 de 2007.

"Ele já se recuperou 100%, sim. Os últimos exames, na última semana, foram positivos. No fim de janeiro ele passará por avaliações dos médicos da FIA", disse Domenicali ao jornal italiano La Stampa. O dirigente classificou 2009 como um ano inesquecível para Massa.

"Ele vai se lembrar para sempre desta temporada, tanto por causa do acidente quanto pelo nascimento de seu filho, Felipinho", disse o chefe de equipe.

Massa deve voltar a guiar um carro da Fórmula 1 em fevereiro, durante os testes coletivos da categoria. Em seu retorno ao Mundial, ele terá pela frente um novo desafio: superar o espanhol Fernando Alonso, seu novo companheiro de equipe.

"A chegada de Alonso dará um novo impulso aos membros da equipe", disse Domenicali. O dirigente deu um exemplo da motivação e do envolvimento do espanhol com a escuderia. "Ele liga todos os dias para saber como está o desenvolvimento do carro. É natural, pois um campeão sempre procura ter o melhor equipamento."