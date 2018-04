Chefe da Mercedes prevê dificuldades em Monza: 'Circuito favorece a Ferrari'

Uma semana depois de faturar uma suada vitória, com Lewis Hamilton, na Bélgica, a Mercedes terá novo desafio pela frente na temporada da Fórmula 1. No GP da Itália, não somente a torcida ficará contra equipe, e maciçamente a favor da Ferrari. A Mercedes acredita que que as características do tradicional circuito de Monza vão favorecer os rivais italianos.

"Monza é um traçado que foi bom para nós nos últimos anos, favorece força de arrasto mais baixa e picos de velocidade, que são duas qualidades dos nossos carros. Mas a estabilidade nos freios e a aderência em curvas de baixa velocidade são cruciais para as chicanes, que são áreas em que a Ferrari tem vantagem", declarou o chefe da Mercedes, Toto Wolff.

Na Bélgica, no domingo, Hamilton venceu a corrida com apenas 2,3 segundos de vantagem sobre o alemão Sebastian Vettel, atual líder do campeonato. Para as próximas etapas, o chefe da Mercedes espera novas batalhas duras como essa, a começar por Monza.

"Nas próximas semanas, devemos agarrar cada oportunidade, aceitar a sorte com humildade e tratar os revezes com resiliência, quando nossos rivais estiverem mais fortes. O pêndulo vai variar muitas vezes antes de Abu Dabi", prevê o dirigente, referindo-se à última etapa do campeonato.

O GP da Itália terá início nesta sexta-feira, às 5 horas (de Brasília), com a realização do primeiro treino livre. No sábado, a sessão classificatória está marcada para as 9 horas, mesmo horário da corrida, no domingo.