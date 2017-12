Chefe da Mercedes prevê duelo com Ferrari e Red Bull por título

A temporada 2017 da Fórmula 1 foi encerrada há quase duas semanas. Mas a Mercedes já pensa no título de 2018. Nesta sexta-feira, o chefe do time, Toto Wolff, projetou um provável duelo com a Ferrari e a Red Bull pelo troféu da próxima temporada. A McLaren, agora com motores Renault, também pode ser um forte rival, na avaliação do dirigente.

+ Massa é eleito presidente da Comissão de Kart e integra Conselho da FIA

"Acredito que vamos ver uma luta da Mercedes contra a Ferrari e a Red Bull. E talvez a McLaren-Renault se junte a nós na briga pelo título", afirmou Wolff. "Temos um ótimo panorama para os fãs. Mas é claro que queremos tomar as decisões certas nestas férias para minimizar nossos erros. Se nós vencermos, é porque fizemos um bom trabalho."

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após ter dificuldades para confirmar o título neste ano, em razão da forte concorrência da Ferrari, o dirigente da Mercedes prevê uma temporada ainda mais difícil em 2018. "Conquistar títulos se torna cada vez mais complicado a cada ano", disse o chefe da Mercedes.

Wolff admitiu que uma das metas da equipe para os próximos anos é alcançar o recorde de títulos da Ferrari, entre Mundiais de Pilotos e Mundiais de Construtores. O time italiano venceu 11 em sequência, sendo seis de Construtores e cinco de Pilotos. No momento, a Mercedes soma oito troféus em série.

"Este é um objetivo interessante. Alcançar algo assim exige um grande esforço do time. Precisamos acertar os objetivos corretamente", afirmou Wolff, ao elogiar o feito da Ferrari, alcançado entre os anos de 1999 e 2004, sob o comando de Jean Todt, atualmente presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). "Tenho grande respeito pelo o que Jean Todt conquistou com a Ferrari", comentou.