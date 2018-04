Chefe da Red Bull diz que temporada 2015 da Fórmula 1 'já começou'

Preocupado com o fraco rendimento da Red Bull na pré-temporada deste ano, Christian Horner revelou nesta quinta-feira que a equipe já trabalha de forma intensa para entregar um carro mais competitivo no início de 2015. Para o chefe do time austríaco, o objetivo está claro: recuperar o terreno perdido e alcançar a Mercedes.

"O ano que vem já começou. O foco nunca foi tão intenso em tentar preparar um carro competitivo para 2015", declarou o dirigente, sem esconder a preocupação com um novo crescimento dos rivais no próximo ano. "Eles não vão ficar parados. Cabe a nós tentar alcançar a Mercedes agora. Temos muito trabalho a fazer com a Renault para tentar reduzir essa diferença [para o adversário]."

O trabalho em conjunto com a Renault deve ser o grande foco da Red Bull nas próximas semanas por causa dos problemas verificados neste ano. Os motores da fornecedora francesa tiveram fraca adaptação aos carros da Red Bull desde a pré-temporada, quando a equipe esteve longe de se aproximar dos mais velozes em Jerez e Barcelona.

"Foi sem dúvida alguma nossa pior pré-temporada. Não tínhamos um carro confiável e nem competitivo", afirmou Horner, que voltou a enfrentar problemas com o motor ao longo do campeonato.

Mesmo com estas dificuldades, a equipe conseguiu vencer três corridas, todas com o australiano Daniel Ricciardo. "Acho que ele foi a grande sensação do campeonato. O jeito como pilotou, roda com roda, sua velocidade e postura no carro. Acho que ele superou todas as expectativas, até as dele próprio", comentou o chefe de equipe.

Os três triunfos do australiano garantiram à Red Bull o segundo lugar no Mundial de Construtores. Mas não apagaram a superioridade da Mercedes, que levou o título com 701 pontos, contra 405 da Red Bull.