Chefe da Red Bull rebate Alonso e insinua 'mau perdedor' O chefe da Red Bull, Christian Horner, colocou uma pitada extra de polêmica na rivalidade que a escuderia tem com a Ferrari, às vésperas do GP de Mônaco de Fórmula 1, marcado para este domingo no circuito de Montecarlo. O dirigente resolveu rebater Fernando Alonso, que na última quarta-feira chegou a dizer que a equipe austríaca tinha "memória seletiva" e "havia se esquecido de como é perder" quando reclamou do excesso de pit stops feitos no GP da Espanha, vencido justamente pelo espanhol, no último dia 12.