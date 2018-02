Chefe da Renault diz que Alonso é melhor que Schumacher

Em entrevista à edição desta quinta-feira ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o chefe da Renault, Flávio Briatore, deixou claro que o piloto espanhol, Fernando Alonso, é o melhor da atualidade. "Para mim, o Alonso é o melhor do mundo juntamente com o [Michael] Schumacher. Ele, inclusive, erra menos que o Michael", disse Briatore, que inocentou o bicampeão do mundo pelas confusões que marcaram sua passagem pela McLaren, na temporada passada, quando ficou com a terceira colocação no Mundial de pilotos. "Na McLaren, o Alonso estava em estado de choque, pois ele não esperava ser tratado do jeito que foi. Aqui, as coisas serão diferentes", disparou o dirigente contra a McLaren, que tentou penalizar a Renault por uma suposta espionagem. A FIA, no entanto, não puniu a escuderia francesa.