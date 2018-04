Chefe da Renault diz que Alonso sempre encontrou obstáculos

O italiano Flavio Briatore, chefe da Renault, disse que o espanhol Fernando Alonso, que recentemente se desligou da escuderia McLaren após muitos problemas na última temporada da F-1, é um piloto que "sempre encontrou obstáculos". "Acho que sempre os pilotos mais fortes sempre foram ajudados. Aconteceu com o alemão Michael Schumacher e outros, mas não com Fernando, que sempre teve algumas situações desfavoráveis", comentou Briatore em entrevista à revista Autosport. "Fernando sempre encontrou obstáculos, tanto nesta temporada como na última", explicou o chefe da Renault, que está interessada na volta de Alonso, bicampeão mundial (2005 e 2006) pela escuderia francesa. Perguntado se Alonso é uma pessoa difícil de lidar, Briatore disse: "Superestimamos os pilotos. Eles têm de 20 a 25 anos e esperamos que se comportem sempre como pessoas maduras. O que temos de fazer é levar mais em conta o lado humano". "Às vezes os pilotos caem em situações maiores que eles, e nós não ajudamos. Mas Fernando nunca teve problemas conosco", disse Briatore. Alonso rescindiu contrato com a McLaren apesar de ter mais dois anos de compromisso, depois de sua relação com a equipe ter chegado a um ponto insustentável. "Nunca teria acontecido conosco porque trabalhamos com total transparência", disse Briatore sobre a temporada de Alonso na McLaren.